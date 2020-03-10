اقترب الأهلي بنسبة كبيرة من تحقيق لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة لهذا الموسم، وذلك بعد فوزه الكبير على منافسه الاتحاد في قمة ديربي الغربية ضمن جولة مقدمة من الأسبوع الـ21 من الدوري الممتاز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة، وجاءت نتائج الأشواط 25/20-25/21-25/22.وفرض الفريق الأهلاوي سيطرته على مجريات المباراة بفضل تجانس لاعبيه وتميزهم في الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي تفنن فيها اللاعبون، وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 57 نقطة متربعاً على صدارة الترتيب وبات قريباً جداً من التتويج باللقب ويحتاج إلى تحقيق الفوز على الموج في مباراته القادمة دون النظر إلى نتيجة مباراته أمام الهلال في ختام الدوري، في حين ظل الاتحاد على رصيده السابق بـ47 نقطة في المركز الثاني.وتقام غداً الأربعاء مباراة واحدة وهي مؤجلة من الجولة الـ 14 وتجمع الهلال بالوحدة.