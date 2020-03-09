تقام أقوى مواجهات الدوري الممتاز للكرة الطائرة غداً الثلاثاء وهي مقدمة من الأسبوع الـ21 وتجمع قطبي المنطقة الغربية الاتحاد والأهلي على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة.يقود اللقاء الدولي هاني سنان حكم أول والدولي منصور القحطاني حكم ثان وعبدالعزيز العمري مسجلا ً.ويدخل الأهلي اللقاء وهو متصدر ترتيب المسابقة بـ 54 نقطة، وبات قريبا ًمن تحقيق اللقب بعد المستويات والنتائج التي حققها في ظل تراجع منافسه الهلال الذي تلقى هزيمتين متتاليتين من الاتحاد والترجي، ويدخل الاتحاد برصيد 47 نقطة في المركز الثاني، ويتوقع أن تشهد المباراة الندية والإثارة لما يملكه الفريقان من الإمكانات والعناصر في الفريقين.وبحسب ما أعلنته وزارة الرياضة في وقت سابق بخصوص تعليق الحضور الجماهيري عن جميع الأنشطة الرياضية، فإن المواجهة ستقام دون حضور جماهيري، وذلك حسب توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فايروس كورونا الجديد (19 - COVID) حرصا منها على سلامة أبنا الوطن.