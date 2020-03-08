تابع رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين شباب طائرة الاتحاد بعد الحادث الذي تعرض له أعضاء البعثة بعد مواجهة فريق الزيتون في سبت العلايا، واطمأن البابطين على سلامة أعضاء البعثة، مشيداً بإدارة نادي الزيتون ممثلة بمصلح الشمراني والذي تابع البعثة لحين وصولهم إلى المستشفى ببيشة، مقدماً في الوقت نفسه شكره لإدارة النخيل لتواجد ممثلهم سالم الغامدي بالمستشفى ومرافقة أعضاء البعثة إلى مطار بيشة وتسهيل إجراءات سفرهم.وتواصل البابطين مع رئيس نادي الاتحاد أنمار الحايلي للاطمئنان على الفريق، والذي بدوره قدم شكره للبابطين وجميع منسوبي الطائرة على اهتمامهم بالبعثة.