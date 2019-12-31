تأهلت فرق جاليات كل من اليمن ومصر والكاميرون والنيجر للربع النهائي في بطولة الصداقة الدولية للجاليات بجدة، حيث التقى فريق جاليات المغرب مع فريق غينيا، واستطاع الفريق الغيني كسب اللقاء بنتيجة كبيرة قوامها (4-0). كما التقى فريق جاليات مصر مع فريق اليمن وانتهت النتيجة بتعادل الفريقين (2-2)، وبذلك ضمنت الفرق الأربعة اليمن ومصر والكاميرون والنيجر التأهل للدور الربع نهائي من البطولة. واستطاعت الكاميرون التأهل بعد فوزها أمس على فريق جاليات الكوت ديفوار بهدفين مقابل لا شيء بعد فوزها في مواجهتها الأولى ضد فريق جالية غانا بعد انسحاب غانا لتحصد 6 نقاط من مباراتين ولتنفرد بصدارة مجموعتها الأولى بفارق الأهداف، حيث سجلت خمسة أهداف وخلا مرماها من أي هدف، بانتظار المباراة التي ستجمعها والنيجر اليوم (الأربعاء).وعلى ذات الصعيد فازت جالية النيجر على غانا بهدفين مقابل هدف ونجت من التعادل، حيث قدمت غانا مباراة قوية وأضاعت العديد من الأهداف حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، وبهذه النتيجة تتأهل النيجر عن المجموعة الأولى لاحقة بالكاميرون والسعودية في المركز الثاني، بينما سيغادر البطولة فريقا كوت ديفوار وغانا لإخفاقهما في تحقيق أي فوز، وتبقى بينهما مباراة ستقام الثلاثاء كتحصيل حاصل في مراكز المجموعة فقط، حيث يقبع كوت ديفوار بثالث المجموعة بهزيمتين وله هدف وفي مرماه 4 أهداف، بينما تقبع غانا برابع المجموعة بهزيمتين وهدف واحد وعليها 5 أهداف.يذكر أن بطولة الجاليات تنظمها رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة بإشراف هيئة الرياضة وبموافقة إمارة مكة المكرمة على كأس الأمير ثامر بن عبدالعزيز، رحمه الله، بعنوان «السعودية والسعوديون في قلوب الجاليات».هذا وقد شارك في مباريات أمس عدد من اللاعبين المحترفين من بلدانهم ضمن الفرق لأول مرة في تاريخ دورات الجاليات بالمملكة (3) محترفين من مصر و(7) من نيجيريا و(6) من الكاميرون وذلك بدعم إستراتيجي من الرئيس التنفيذي لرابطة الجاليات المقيمة بالمملكة سالم بن شامخ الشريك الإستراتيجي للبطولة مدير مجموعة العز للمناجم، وبحضور عدد من الكشافين الأوروبيين الذين وصلوا من أوروبا أخيرا لمتابعة البطولة للظفر بعدد من اللاعبين الموهوبين من الجاليات للالتحاق بالدوري الأوروبي.