توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، الفائزين ببطولة وقت اللياقة لكرة الطاولة 2019 والتي أقيمت في مركز التعاون بمدينة الرياض في نسختها السابعة، بحضور مدير إدارة الموارد البشرية خالد المناعي والمدير العام للإدارة الرياضية الدكتور محمد سالم، ومدير العلاقات العامة علي القرني، ومدير إدارة التميز للخطط والتشغيل أحمد الغربي، ومسؤول الأنشطة الرياضية فضول عربي.وشارك في البطولة 310 لاعبين من مختلف مراكز الوسطى والغربية والشرقية على مستوى المملكة، ومن مدينة دبي الإماراتية، واستمرت على مدار 3 أيام، إذ حصل اللاعب سيد صلاح على المركز الأول، وحلّ اللاعب أسامة الضويحي ثانيا، وحقق اللاعب شادي طرادية المركز الثالث. وشهدت البطولة تحكيماً وطنيا بقيادة الحكمين عبدالله الفانود وإبراهيم الأسمري.وفي نهاية الحفلة كرم كل من رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، ومدير إدارة الموارد البشرية بشركة لجام للرياضة خالد المناعي، الحكام واللاعبين في البطولة.من جهته أكد رئيس اتحاد كرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، أن مراكز وقت اللياقة سبّاقة دائمًا لإقامة مثل هذه البطولات المنظمة وذلك لإظهار الكوادر الداعمة للمنتخبات السعودية، معتبراً أندية وقت اللياقة من أفضل المراكز الرياضية في المملكة انتشاراً وتوسعاً، وتقديم خدمة مميزة للمجتمع.