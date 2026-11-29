خطف فريق أرسنال تعادلاً قاتلاً من ضيفه مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم (الأحد) على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

أهداف المباراة

افتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق مهاجمه إيرلينغ هالاند، بتسديدة أرضية من مسافة قريبة من المرمى، قبل أن يُدرك كاي هافيرتز التعادل سريعاً لأرسنال بضربة رأس في الدقيقة 40.

وأعاد إنزو فرنانديز التقدم لمانشستر سيتي بهدف ثانٍ في الدقيقة 48، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلاً تمريرة ذهبية من المغربي أيوب بوعدي.

وخطف أرسنال هدف التعادل في الدقيقة 83، بعدما نٌفذت ركلة ركنية من الجبهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، فشل حارس السيتي دوناروما في إبعادها، لترتطم بالمدافع يوريان تيمبر وتسكن الشباك، وسط جدل تحكيمي بشأن صحة الهدف، بسبب التحام التحام بين غابرييل ماغالهايس ودوناروما، إلى جانب شكوك حول ملامسة الكرة يد تيمبر قبل دخولها المرمى.

أرسنال يتصدر.. والسيتي وصيفاً

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 29 نقطة في صدارة ترتيب «البريميرليغ»، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي تقدم إلى المركز الثاني.

وفشل مانشستر سيتي، بقيادة مدربه إنزو ماريسكا، في تحقيق أي انتصار خلال آخر 5 مباريات له في الدوري الإنجليزي، إذ تلقى 3 هزائم وتعادل في مباراتين.