استهل المدرب سامي قمصان مشواره مع الأهلي المصري بفوز عريض على أول أغسطس الأنغولي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد) على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الأهلي قد أعلن الأسبوع الماضي تعيين سامي قمصان مدرباً مؤقتاً خلفاً للمغربي حسين عموتة، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

أهداف المباراة

جاءت أهداف الأهلي بتوقيع محمود صلاح وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر (هدفين)، في الدقائق 15 و32 و46 و84، كما أهدر أحمد سيد «زيزو» ركلة جزاء للمارد الأحمر في الدقيقة 58، بعدما سدد الكرة بغرابة شديدة فوق العارضة.

صدارة حمراء

بهذه النتيجة، يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى في الكونفدرالية برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من الرجاء المغربي وأسكو كارا التوغولي، فيما يتذيل أول أغسطس الترتيب دون رصيد.