أكد تقرير صحفي تعاقد نادي يونيون برلين مع مدرب الأهلي المصري السابق ييس توروب، لقيادة الفريق خلفاً للسويسري ماورو لوسترينيلي، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج في الدوري الألماني.

عقد حتى 2029

وبحسب شبكة «سكاي ألمانيا»، وقع توروب عقداً لتدريب يونيون برلين يمتد حتى عام 2029، في خطوة تعكس ثقة مسؤولي النادي في المدرب البالغ من العمر 56 عاماً ومن المقرر تقديم المدير الفني الجديد رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويحتل يونيون برلين المركز السابع وعشر وقبل الأخير في ترتيب الدوري الألماني «بوندسليغا» برصيد 7 نقاط من انتصار وحيد و4 تعادلات، مقابل 6 هزائم.

محطة سابقة في البوندسليغا

وسبق للمدرب الدنماركي العمل في الدوري الألماني، إذ قاد فريق أوجسبورغ خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

تجربة فاشلة مع الأهلي

وكان توروب قد أُقيل من تدريب الأهلي المصري في يونيو الماضي عقب موسم مخيب للآمال، أنهاه الفريق في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، كما ودّع بطولتي كأس الرابطة وكأس مصر مبكراً، إلى جانب خروجه من دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي على يد الترجي التونسي.

وقاد توروب الأهلي في 38 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر مثلها، وتُوج بلقب وحيد هو كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بهدف دون رد.