استعاد فريق نيوكاسل يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، على حساب مضيفه برايتون بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد) على ملعب «فالمر»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.

يايسله يتنفس الصعداء

وواجه نيوكاسل ضغوطاً في الفترة الماضية، بعدما جمع نقطتين فقط من أصل 9 نقاط (تعادلان وخسارة)، قبل أن يتنفس المدرب ماتياس يايسله الصعداء بتحقيق انتصار ثمين على برايتون.

بارنيس يُسجل هدف الفوز

جاء هدف نيوكاسل يونايتد عن طريق هارفي بارنيس في الدقيقة الثامنة، من ركلة جزاء نفذها أرضية على يمين حارس برايتون.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد برايتون عند 22 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليغ، بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر.