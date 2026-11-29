فاز فريق توتنهام هوتسبير على مضيفه سندرلاند بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب «النور»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

ضربة مبكرة لسندرلاند

تلقى سندرلاند ضربة موجعة مبكرة بطرد لاعبه البلجيكي توماس مونييه في الدقيقة 12، بعد تدخل عنيف على قدم النجم المصري عمر مرموش، ليُكمل المباراة بعشرة لاعبين.

ماديسون يُسجل ثنائية توتنهام

افتتح جيمس ماديسون التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 35، قبل أن يضاعف اللاعب نفسه النتيجة في الدقيقة 70، ليحقق «السبيرز»، بقيادة المدرب روبرتو دي زيربي، الفوز الثاني على التوالي والخامس في المسابقة هذا الموسم.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب «البريميرليغ»، بينما تجمد رصيد سندرلاند عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.