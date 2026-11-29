استنفرت الشرطة البريطانية قواتها الأمنية أمام مقر تدريبات مانشستر يونايتد في كارينغتون، اليوم (الأحد)، بعد تجمع أكثر من 10 مشجعين احتجاجاً على أوضاع النادي، في تصعيد جديد أعقب الخسارة الثقيلة أمام برينتفورد برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الانتشار الأمني شمل خمس مركبات شرطية على الأقل، وسط إجراءات تضمنت إغلاق مدخل المجمع، فيما أشارت تقارير إلى وجود عناصر أمنية برفقة كلاب بوليسية.

وأكدت شرطة مانشستر الكبرى أن عناصرها حضروا لتقديم الدعم الأمني عقب تلقي بلاغات عن احتجاج محدود خارج المنشأة، موضحة أن التجمع انتهى بسلام دون تسجيل حوادث أو اعتقالات، مع استمرار التنسيق مع مسؤولي الأمن في المنطقة على مدار الساعات الأربع والعشرين التالية.

وامتدت احتجاجات جماهير يونايتد إلى مواجهة برينتفورد، إذ استهدفت الهتافات واللافتات عائلة غليزر المالكة للنادي، وجيم راتكليف الشريك في الملكية، والمدير الرياضي جيسون ويلكوكس، والرئيس التنفيذي عمر برادة، اعتراضاً على الأوضاع الإدارية وخطط هدم ملعب أولد ترافورد.

كما واجه اللاعبون هتافات غاضبة أثناء مغادرتهم الملعب، ردد خلالها المشجعون: «أنتم لا تستحقون ارتداء هذا القميص».

وتأتي هذه التطورات في ظل بداية كارثية للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي خسر أول مباراتين له في الدوري بنتيجة واحدة (4-0)، ليجد مانشستر يونايتد نفسه في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط، متأخراً بثلاث نقاط عن مراكز البقاء في الدوري الممتاز.