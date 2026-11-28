واصل فريق مانشستر يونايتد عروضه الكارثية هذا الموسم، بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام برينتفورد في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت) على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

وفشل المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو في تحقيق الفوز خلال أول ثلاث مباريات له مع مانشستر يونايتد، إذ سقط أمام ليفربول 4-0 في الجولة الماضية من البريميرليغ، كما تعادل مع سبورتينغ لشبونة 2-2 (الأربعاء) في دوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة

افتتح كالوم ويلسون التسجيل لبرينتفورد في الدقيقة 19، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم سجل كريستوفر أيير الهدف الثالث في الدقيقة 82، فيما اختتم كيفن شايد حفلة أهداف الضيوف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

أرقام كارثية

وبحسب شبكة «سكواكا»، لم يحقق مانشستر يونايتد أي فوز في عشر مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، كما يُعد هذا الفوز الأول لبرينتفورد على ملعب «أولد ترافورد» منذ فبراير 1937، عندما هبط مانشستر يونايتد إلى الدرجة الأدنى في نهاية ذلك الموسم.

واستقبل مانشستر يونايتد أربعة أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية بالدوري للمرة الأولى منذ عام 1961، كما أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يستقبل هدفين أو أكثر في ستة أشواط متتالية.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع برينتفورد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليغ، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر، بفارق نقطة واحدة عن كريستال بالاس متذيل الترتيب.