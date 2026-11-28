ساهم النجم السعودي سعود عبدالحميد في الفوز العريض الذي حققه فريقه لانس على مضيفه أنجيه بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.

سعود يصنع الهدف الثاني

وبدأ سعود المباراة أساسياً مع لانس، ونجح في صناعة الهدف الثاني لزميله عبدالله سيما، بعدما أرسل عرضية أرضية من الجبهة اليمنى، قابلها المهاجم السنغالي بتسديدة مباشرة داخل الشباك.

سيما يسجل خماسية لانس

وجاءت أهداف لانس الخمسة بتوقيع المتألق عبدالله سيما، الذي سجل في الدقائق 43 و64 و70 و76 و81، فيما أحرز المغربي أمين الوزاني هدفي أنجيه في الدقيقتين 20 و48.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع لانس رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.