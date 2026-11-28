سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه هامبورغ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني «بوندسليغا».

3 مباريات دون فوز

ويُعد هذا التعثر الثالث على التوالي لبايرن ميونخ في مختلف المسابقات، إذ تعادل مع كولون بهدف لمثله في الجولة الماضية من البوندسليغا، قبل أن يخسر أمام ليل بهدفين مقابل هدف، يوم الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

غيابات بالجملة

وخاض بايرن ميونخ المباراة في ظل غياب عدد من نجومه، أبرزهم هاري كين وأوليسيه وإسماعيل صيباري وجمال موسيالا، بسبب الإصابة.

طرد كيميتش

وفي الدقيقة 44، دفع لاعب هامبورغ روسينغ ليليسيت نجم بايرن ميونخ جوشوا كيميتش بشكل خفيف، ودخل معه في مشادة كلامية، لكن الأخير فقد أعصابه، وأمسك اللاعب النرويجي من شعره وأسقطه أرضاً، ليشهر الحكم دانكرت البطاقة الحمراء في وجهه.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب البوندسليغا، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند المتصدر، الذي يواجه باير ليفركوزن، غداً (الأحد)، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، رفع هامبورغ رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً، مقابل ست هزائم.