خيّم الحزن على عالم المصارعة، عقب الإعلان عن وفاة نجم (WWE)، الأسترالي برونسون ريد، عن عمر ناهز 38 عاماً.

بيان WWE

وأعلن اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) وفاة المصارع جيرمين هالي، المعروف باسم «برونسون ريد»، (الجمعة)، نتيجة مضاعفات طبية.

ونعى اتحاد WWE المصارع الراحل، قائلاً: «كان جيرمين شخصية استثنائية وذات حضور طاغٍ في WWE، لكن الأهم من ذلك أنه كان إنساناً رائعاً، ورب أسرة مخلصاً، وزميلاً محبوباً».

كما أعرب الاتحاد عن تعازيه لعائلته، ومن بينهم زوجته بايج هالي، التي تنتظر مولودهما، وابنتهما، مؤكداً حزنه العميق على رحيله.

نجوم المصارعة ينعون الراحل

وحرص عدد من نجوم المصارعة على نعي برونسون ريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم أسطورة WWE المعتزل ريك فلير، بطل العالم 16 مرة، الذي كتب: «مصارع آخر من عالمنا يرحل عنا في وقت مبكر جداً!».

كما أعرب عضو قاعة مشاهير WWE دايموند دالاس بيج عن حزنه، قائلاً إنه شعر بأسى عميق لدى قراءة خبر وفاة ريد، مشيراً إلى أن رحيله ذكّره بالمصارع إيدي غيريرو، الذي توفي عام 2005 عن عمر 38 عاماً.