أعلن نادي بايرن ميونخ إصابة نجمه جمال موسيالا، قبل مواجهة هامبورغ، المقررة غداً ا(لسبت)، ضمن منافسات الدوري الألماني «بوندسليغا».

وأوضح النادي في بيان أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، اليوم، أثبتت إصابته بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، ليغيب عن الملاعب حتى إشعار آخر.

موسم مليء بالإصابات

وبات موسيالا يقضي وقتاً أطول خارج الملاعب مقارنة بمشاركاته داخلها، بعدما كان يُنظر إليه قبل سنوات باعتباره أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية.

وشارك اللاعب خلال الموسم الحالي في 6 مباريات فقط، بواقع 4 مباريات في الدوري الألماني، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر في الفوز الكبير على يونيون برلين بنتيجة 7-0.

كما خاض مباراتين في دوري أبطال أوروبا أمام بودو غليمت وليل، وسجل هدفاً في مواجهة الفريق النرويجي.

وبدأت معاناة موسيالا مبكراً خلال فترة الإعداد للموسم، عقب تعرض لحالتي إغماء نتيجة اضطراب عصبي، إلى جانب إصابات عضلية أبعدته عن الملاعب لأسابيع طويلة.

شكوك حول مستقبله

وتصدر موسيالا المشهد داخل بايرن ميونخ خلال الأيام الماضية، بعدما أثارت تصريحات الرئيس الفخري للنادي أولي هونيس، وعضو مجلس الإشراف كارل هاينز، جدلاً واسعاً، إذ شكك الثنائي علناً في قدرة اللاعب على استعادة مستواه المعهود، في ظل تكرار غيابه بسبب الإصابات وحالات الإغماء.