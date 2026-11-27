كشف تقرير صحفي عن رغبة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الاستغناء عن حارس مرماه الإيطالي جيانلويجي دوناروما، عقب نهاية الموسم الجاري، بسبب تراجع مستواه وارتكابه عدداً من الأخطاء المؤثرة.

أسلوبه لا يناسب الفريق

وبحسب ما نقلته شبكة «فوت ميركاتو»، فإن مانشستر سيتي يخطط للتخلص من دوناروما، لعدم ملاءمته لأسلوب اللعب الذي يفضله الفريق، فضلاً عن تأثيره السلبي على عملية بناء اللعب من الخلف، رغم تقديمه بعض التصديات المهمة.

وأضاف التقرير أن الحارس الإيطالي ارتكب عدة أخطاء فادحة أمام باريس سان جيرمان ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، وأمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، في مشاهد أعادت إلى الأذهان الخطأ الذي ارتكبه أمام أرسنال في الموسم الماضي.

كما ارتكب دوناروما خطأ مؤثراً أمام فرنسا، خلال مشاركته مع المنتخب الإيطالي في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

السيتي لا ينوي استكمال العقد

وأشار التقرير إلى أن التصديات الاستثنائية التي يقدمها دوناروما لم تعد كافية لتعويض أخطائه المتكررة، وهو ما دفع مانشستر سيتي إلى التفكير في عدم استكمال عقده الممتد حتى عام 2030.

أرقام دوناروما

وشارك دوناروما في 17 مباراة بقميص مانشستر سيتي في مختلف المسابقات هذا الموسم، استقبلت خلالها شباكه 24 هدفاً، فيما حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات فقط.