خيّم الحزن على كرة القدم الآيسلندية عقب وفاة حارس مرمى فيكينغور ومنتخب آيسلندا السابق، إنغفار يونشون، عن عمر يناهز 37 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

بيان فيكينغور

وقال نادي فيكينغور في بيان: «ببالغ الحزن والأسى العميق، نعلن وفاة صديقنا العزيز وزميلنا في الفريق إنغفار يونشون، الذي وافته المنية يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، محاطاً بأحبائه».

وأضاف البيان: «إن إدارة النادي وجميع أفراد عائلة فيكينغور يشاركون أسرته وأحباءه مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، ونتقدم إليهم بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة».

صراع مع السرطان

وكان الحارس قد شُخّص بالسرطان في وقت سابق من العام الحالي، لكنه لم يتمكن من التغلب على المرض، ليفارق الحياة، تاركاً خلفه زوجة وثلاثة أطفال.

أحد أبطال إنجاز آيسلندا التاريخي

يُذكر أن يونشون كان ضمن قائمة منتخب آيسلندا الشهيرة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016، التي حققت مفاجأة مدوية بإقصاء منتخب إنجلترا، قبل بلوغ الدور ربع النهائي.