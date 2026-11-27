أكد المدير الرياضي لنادي فياريال الإسباني ميغيل أنجيل تينا، رفضه عرضاً من النادي الأهلي لخلافة البرتغالي روي بيدرو، مفضلاً الاستمرار مع ناديه حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

تينا يكشف سبب الرفض

وقال تينا في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «لقد أبلغت النادي الأهلي وكذلك فياريال، بأنني مستمر في منصبي الحالي، على الأقل حتى نهاية الموسم، أرى أن هذا هو القرار الأفضل بالنسبة لي على الصعيد المهني، ولعائلتي، وكذلك للنادي الذي لطالما وثق بعملي».

وأضاف: «أشكر إدارة النادي الأهلي على التفكير بي وبعملي، وأتمنى لهم تحقيق أكبر قدر من النجاح على الصعيد المهني، كما أغتنم الفرصة لأشكر الجماهير الكثيرة التي تواصلت معي عبر الرسائل، الأهلي يمتلك جمهوراً رائعاً ومميزاً».

واختتم حديثه قائلاً: «أقدّر كثيراً الاهتمام الذي أبداه النادي والجماهير؛ فقد كانت معاملتهم لي رائعة للغاية، أتمنى لهم كل التوفيق».

كواليس المفاوضات

وكانت مصادر قد أكدت لـ«عكاظ» في وقت سابق أن تينا حدد شرطين أساسيين لقبول عرض الأهلي؛ تمثل الأول في توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات، وهي الفترة التي يراها ضرورية لبناء هيكل متكامل يخدم الأكاديمية والفريق الأول، ويضمن استمرار المنافسة على مستوى عالٍ.

أما الشرط الثاني، فكان التعاقد مع المدرب مارسيلينو، الذي يراه تينا خياراً ممتازاً وقادراً على استثمار إمكانات الفريق والنادي والموارد المتاحة بأفضل صورة ممكنة.

نجاحات لافتة مع فياريال

ويحظى ميغيل أنجيل تينا بتقدير كبير من إدارة نادي فياريال، بعدما حقق نجاحات ملموسة، سواء على مستوى الإنجازات الرياضية أو اكتشاف المواهب وتطوير اللاعبين، فضلاً عن تعزيز قيمتهم السوقية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من انتقالاتهم.

وارتبطت مسيرة تينا بعدد من النجاحات اللافتة، أبرزها المساهمة في التتويج بلقب الدوري الأوروبي عام 2021، كما برز دوره في اكتشاف وتطوير عدد من اللاعبين الذين انتقلوا لاحقاً إلى أندية كبرى في الدوريات الأوروبية، ومن أبرزهم نجم برشلونة رودري، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.