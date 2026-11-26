ألقت الشرطة البرازيلية القبض على مهاجم فاسكو دا جاما، ديفيد كوريا دا فونسيكا خلال وجوده في مقر ناديه للمشاركة في تدريبات الفريق، بحسب ما أوردته قناة «ABC Deportes».

صدمة المسؤولين واللاعب

وفوجئ ديفيد ومسؤولو فاسكو دا جاما بوصول قوات الشرطة إلى مركز تدريبات النادي صباح (الخميس)، بينما كان اللاعب يشارك في مران الفريق تحت قيادة المدرب بيدرو إيمانويل، استعداداً لمواجهة أتلتيكو مينيرو، المقررة الأحد المقبل.

اتهامات خطيرة

وجاء القبض على اللاعب للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة، وغسل الأموال، والشروع في القتل.

وفي سبتمبر الماضي، كان اللاعب ضمن المستهدفين في عملية تفتيش ومصادرة أُطلق عليها اسم «A Tropa»، ونفذتها الشرطة على خلفية الاشتباه في تورطه وارتباطه بعصابة «كوماندو فيرميلهو» الإجرامية.

ديفيد ينفي تورطه

وفي ذلك الوقت، أدلى المهاجم بأقواله، ونفى أي تورط له في القضية، كما أُلزم بتسليم جوازي سفره، ومُنع من مغادرة البرازيل أو التواصل مع أي شخص آخر يخضع للتحقيق في العملية.