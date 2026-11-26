أعلن نادي ليدز يونايتد، اليوم (الخميس)، تمديد عقد دومينيك كالفيرت لوين، ليغلق الباب أمام إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

عقد يمتد حتى 2029

وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر نادي ليدز يونايتد الإعلان عن توقيع دومينيك كالفيرت لوين عقداً جديداً مع النادي حتى صيف عام 2029».

ضربة لمانشستر يونايتد

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن كالفيرت لوين ضمن قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد، لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أرقام كالفيرت لوين

وأنهى المهاجم الإنجليزي موسم 2025-2026 بتسجيل 15 هدفاً في جميع المسابقات، مساهماً في احتفاظ الفريق بمكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما احتل المركز الرابع عشر، كما ساعده على بلوغ الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ 39 عاماً.

وفي الموسم الحالي، شارك المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً في 13 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها ستة أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.