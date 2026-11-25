يعتقد مدرب مانشستر سيتي السابق بيب غوارديولا أن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ما كانا ليحظيا بمسيرتين طويلتين ومهيمنتين على كرة القدم لولا المنافسة المتبادلة بينهما.

منافسة صنعت التاريخ

وهيمنت المنافسة بين رونالدو وميسي على كرة القدم لأكثر من عقد، بعدما حصدا معاً 13 جائزة للكرة الذهبية، بواقع 8 كرات لميسي و5 لقائد النصر الحالي كريستيانو رونالدو.

وقال غوارديولا، في حديثه مع أسطورة البرازيل روماريو: «أعتقد أن كلاً منهما ساعد الآخر كثيراً، فلو لم يكن ميسي موجوداً، أو لو لم يكن رونالدو موجوداً، لربما كانت مسيرتاهما أقصر».

وأضاف: «كان كل منهما يراقب الآخر، ومتابعة ما يحققه المنافس كانت تدفعهما إلى التفكير: أريد أن أكون أفضل منه، وأريد أن أفوز بأكثر مما يفوز به».

رونالدو «وحش تنافسي»

وتابع المدرب الإسباتي «رونالدو وحش تنافسي، هو شخص لا يهتم بأي شيء سوى الفوز وإثبات نفسه، إنه هداف بالفطرة، سواء بقدمه اليمنى أو اليسرى أو برأسه، إنه لاعب استثنائي».

«رونالدو يستحق تكريماً استثنائياً»

وحول اعتزال رونالدو اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، بعد أزمته مع مدربه جورجي جيسوس، قال غوارديولا: «رونالدو يستحق نهاية تليق بمسيرته الدولية. هناك لاعبون استثنائيون حقاً، وكريستيانو واحد منهم».

وأشار إلى ضرورة تسوية الخلاف، قائلاً: «يجب عليهم تسوية هذه المسألة وتنظيم احتفالية يشعر خلالها رونالدو بمحبة أبناء وطنه، وعليه هو أيضاً أن يبذل جهداً ويقول: دعونا ننسى ما حدث».

واختتم حديثه قائلاً: «لا يمكن الحكم على مسيرة لاعب بسبب شهر أو شهرين، أو بسبب خلاف مع شخص أو شخصين، يجب أن يرحل اللاعبون الكبار من الباب الكبير، لأنهم يستحقون، وهذا مهم أيضاً للأجيال الشابة التي تبدأ مشوارها وتحلم بأن ترحل يوماً بالطريقة التي رحل بها روماريو، أو كريستيانو، أو ميسي، أو مالديني، أو غيرهم من عظماء اللعبة».