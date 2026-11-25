قضت محكمة بريطانية، اليوم (الأربعاء)، بسجن نجم كرة القدم الإنجليزية رحيم ستيرلينغ لمدة 12 شهراً مع وقف التنفيذ، على خلفية حادث السير الذي تسبب فيه يوم 28 مايو الماضي، على الطريق السريع M3 في مقاطعة هامبشاير.

3 تهم

ووفقاً لما نقلته شبكة «فوت ميركاتو»، وُجّهت إلى ستيرلينغ اتهامات بالقيادة المتهورة، وحيازة أكسيد النيتروز (غاز الضحك) بغرض استنشاقه بصورة غير قانونية، إلى جانب رفض تقديم عينة عقب إلقاء القبض عليه.

عقوبات صارمة بحق ستيرلينغ

وأصدرت المحكمة حكماً بسجنه 12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهراً، كما قررت سحب رخصة قيادته لمدة عامين، مع إلزامه بإعادة اجتياز اختبار القيادة للحصول على رخصة جديدة، فضلاً عن أداء 100 ساعة من الخدمة المجتمعية.

مسيرة حافلة

يُذكر أن رحيم ستيرلينغ، البالغ من العمر 31 عاماً، لعب لعدد من أبرز الأندية الإنجليزية، إذ ارتدى قمصان ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال، ويبحث الجناح الإنجليزي حالياً عن تجربة جديدة، بعد رحيله عن فينورد الهولندي الصيف الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض ستيرلينغ 82 مباراة بقميص منتخب إنجلترا، سجل خلالها 20 هدفاً.