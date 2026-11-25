كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم (الأربعاء)، عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في قارة أفريقيا لعام 2026.

وشهدت القوائم النهائية وجود 4 لاعبين من دوري روشن السعودي، وهم ساديو ماني (النصر)، ومحمود حسن تريزيغيه (الرياض)، وياسين بونو (الهلال)، وإدوارد ميندي (الأهلي).

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

1- أشرف حكيمي (المغرب / باريس سان جيرمان)

2- إبراهيم دياز (المغرب / ريال مدريد)

3- إسماعيل صيباري (المغرب / بايرن ميونخ)

4- باب غيي (السنغال / فياريال)

5- ساديو ماني (السنغال / النصر)

أفضل لاعب داخل القارة:

أفضل لاعب في الأندية الأفريقية (رجال)

1. محمود حسن «تريزيغيه» (مصر / الأهلي سابقاً والرياض حالياً)

2. محمد ربيع حريمات (المغرب / الجيش الملكي)

3. تيبوهو موكوينا (جنوب أفريقيا / ماميلودي صنداونز)

أفضل لاعب شاب:

1. يان ديوماندي (كوت ديفوار / ريال مدريد)

2. أيوب بوعدي (المغرب / مانشستر سيتي)

3. إبراهيم مباي (السنغال / أستون فيلا)

أفضل حارس مرمى:

1. فوزينيا (الرأس الأخضر / كولو-كولو)

2. ياسين بونو (المغرب / الهلال)

3. إدوارد ميندي (السنغال / الأهلي)

أفضل مدرب:

1. بيدرو ليتان بريتو «بوبيستا» (الرأس الأخضر)

2. محمد وهبي (المغرب)

3. باب ثياو (السنغال)

أفضل منتخب وطني:

1. الرأس الأخضر

2. المغرب

3. السنغال

أفضل نادٍ:

1. اتحاد الجزائر (الجزائر)

2. الجيش الملكي (المغرب)

3. ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)

