كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم (الأربعاء)، عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في قارة أفريقيا لعام 2026.
وشهدت القوائم النهائية وجود 4 لاعبين من دوري روشن السعودي، وهم ساديو ماني (النصر)، ومحمود حسن تريزيغيه (الرياض)، وياسين بونو (الهلال)، وإدوارد ميندي (الأهلي).
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
1- أشرف حكيمي (المغرب / باريس سان جيرمان)
2- إبراهيم دياز (المغرب / ريال مدريد)
3- إسماعيل صيباري (المغرب / بايرن ميونخ)
4- باب غيي (السنغال / فياريال)
5- ساديو ماني (السنغال / النصر)
أفضل لاعب داخل القارة:
أفضل لاعب في الأندية الأفريقية (رجال)
1. محمود حسن «تريزيغيه» (مصر / الأهلي سابقاً والرياض حالياً)
2. محمد ربيع حريمات (المغرب / الجيش الملكي)
3. تيبوهو موكوينا (جنوب أفريقيا / ماميلودي صنداونز)
أفضل لاعب شاب:
1. يان ديوماندي (كوت ديفوار / ريال مدريد)
2. أيوب بوعدي (المغرب / مانشستر سيتي)
3. إبراهيم مباي (السنغال / أستون فيلا)
أفضل حارس مرمى:
1. فوزينيا (الرأس الأخضر / كولو-كولو)
2. ياسين بونو (المغرب / الهلال)
3. إدوارد ميندي (السنغال / الأهلي)
أفضل مدرب:
1. بيدرو ليتان بريتو «بوبيستا» (الرأس الأخضر)
2. محمد وهبي (المغرب)
3. باب ثياو (السنغال)
أفضل منتخب وطني:
1. الرأس الأخضر
2. المغرب
3. السنغال
أفضل نادٍ:
1. اتحاد الجزائر (الجزائر)
2. الجيش الملكي (المغرب)
3. ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)