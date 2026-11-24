اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من تمديد عقد نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي ينتهي في صيف عام 2029، في ظل رغبة النادي في تأمين استمرار اللاعب لفترة أطول داخل صفوف الفريق الملكي.



عقد حتى 2031



وبحسب ما نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، بات بيلينغهام قريباً من تجديد عقده مع ريال مدريد، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة، تمهيداً لتوقيع عقد جديد يمتد حتى عام 2031.

ثالث أعلى لاعب أجراً في أوروبا

وسيصبح بيلينغهام، بموجب عقده الجديد، ثالث أعلى لاعب أجراً في أوروبا، خلف النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، وزميله في ريال مدريد كيليان مبابي.

ومن المنتظر أن يحتل النجم الإنجليزي المركز الثالث في قائمة الأعلى أجراً، بالتساوي مع زميله فينيسيوس جونيور، الذي جدد عقده مع ريال مدريد في أغسطس الماضي حتى عام 2032.

وسيرتفع الراتب السنوي الصافي لبيلينغهام إلى نحو 31 مليون يورو، وفقاً للتقرير الإسباني، وهو أقل بقليل من راتب مبابي المقدر بنحو 31.3 مليون يورو، وهالاند الذي يحصل على 31.7 مليون يورو سنوياً.

دياز وفالفيردي يقتربان من التمديد

وبجانب بيلينغهام، قد يُعلن ريال مدريد تجديد عقود عدد من لاعبيه خلال الأسابيع المقبلة، من بينهم إبراهيم دياز وفيديريكو فالفيردي، اللذان توصلا إلى اتفاق مع النادي لتمديد عقديهما حتى عام 2031.

أرقام بيلينغهام

وسجل بيلينغهام 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة في الموسم الحالي، الذي بدأه بمستويات مميزة، ليصبح أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني البرتغالي لريال مدريد، جوزيه مورينيو.