علق نجم النصر ومنتخب السنغال، ساديو ماني، على قرار محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بإعادة لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى منتخب السنغال، بدلاً من المغرب.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد ألغى فوز السنغال على المغرب بنتيجة 1-0، بعد الوقت الإضافي، في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، الذي أقيم في يناير الماضي، وذلك على خلفية الانسحاب المؤقت للاعبي منتخب «أسود التيرانغا» خلال المباراة، قبل أن تقرر محكمة التحكيم الرياضي، اليوم (الثلاثاء)، إعادة اللقب إلى المنتخب السنغالي.

«يغمرنا الفرح»

وكتب ماني عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»: «يغمرنا الفرح بقرار محكمة التحكيم الرياضي الذي أعاد للسنغال لقب بطل أفريقيا، أود أولاً أن أشكر الشعب السنغالي بأسره، سواء داخل البلاد أو في المهجر؛ فقد ساندتمونا منذ المباراة الأولى وحتى صدور هذا القرار، ومنحتنا ثقتكم القوة في أصعب اللحظات».

وأضاف نجم منتخب السنغال: «شكراً لزملائي في الفريق؛ فأنا أدرك حجم الجهود والتضحيات التي بذلها كل واحد منكم من أجل تحقيق اللقب الثاني، أنا فخور بأنني خضت هذه المغامرة إلى جانبكم، كما أشكر الطاقم الفني والإداري وكل من رافق أسود التيرانغا».

رسالة تقدير إلى المغرب

واختتم ماني رسالته قائلاً: «أوجه رسالة تقدير وتشجيع للشعب المغربي وللاعبي المنتخب المغربي؛ فقد قدموا مشواراً رائعاً يحق لهم الفخر به، وأتمنى لهم الأفضل في المستقبل، السنغال والمغرب شعبان شقيقان، ولتستمر كرة القدم في تقريبنا من بعضنا البعض.. تهانينا لكل السنغاليين، فهذا الانتصار هو انتصاركم أيضاً».