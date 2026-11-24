أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بياناً رسمياً للتعليق على قرار محكمة التحكيم الرياضي «كاس» سحب لقب كأس الأمم الأفريقية من المغرب وإعادته إلى السنغال.

المغرب يعترض على تجاهل مطلبه

وأعرب الاتحاد المغربي، في بيانه، عن استغرابه واحتجاجه لعدم الأخذ بمطلبه بعين الاعتبار، والمتمثل في ترتيب الآثار القانونية اللازمة على الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة ومصداقية المسطرة التحكيمية، ولا سيما ما تم التأكد منه بشأن حدوث تواصل بين المحكم الألماني أولريش هاس ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قبل 48 ساعة من صدور القرار.

تلويح بالتصعيد

وأضاف البيان: «كما يسجل الاتحاد المغربي أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار التوجه الذي كرسته أخيراً كل من الهيئة الدولية المشرفة على قوانين كرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن مغادرة اللاعبين أرضية الملعب دون إذن من الحكم، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات وعقوبات انضباطية».

واختتم الاتحاد المغربي بيانه بالتأكيد على عزمه سلوك جميع الطرق القانونية المتاحة للطعن في قرار محكمة التحكيم الرياضي.

تفاصيل أزمة نهائي أمم أفريقيا

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد ألغى فوز السنغال على المغرب بنتيجة 1-0، بعد الوقت الإضافي، في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، الذي أقيم في يناير الماضي، وذلك على خلفية الانسحاب المؤقت للاعبي منتخب «أسود التيرانغا» خلال المباراة.

وانسحب لاعبو السنغال من أرض الملعب لمدة 14 دقيقة، عقب احتساب ركلة جزاء ضد منتخبهم في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، كما عاد عدد منهم إلى غرفة الملابس احتجاجاً على القرار، قبل استئناف المباراة وتحقيق المنتخب السنغالي الفوز.

السنغال تستعيد لقبها الثاني

وبذلك يستعيد المنتخب السنغالي، الذي حسم اللقب داخل الملعب، لقبه الثاني في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا، بعد تتويجه الأول عام 2021.

في المقابل، يفقد المغرب لقبه الأفريقي الثاني، الذي منحه له الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقرار إداري، والذي كان سيُضاف إلى لقبه الأول المتوج به عام 1976.