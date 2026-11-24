كشف تقرير صحفي عن عقبة مالية تهدد مساعي مانشستر يونايتد للتعاقد مع مهاجم الأهلي إيفان توني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ميزانية محدودة

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن ميزانية مانشستر يونايتد في يناير المقبل ستكون أقل من 50 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يكتفي مدرب الفريق ماوريسيو بوتشيتينو بإبرام صفقتين فقط، رغم حاجة الفريق إلى تدعيم خطي الهجوم والدفاع، وذلك في ظل القيود المفروضة على النادي بسبب القواعد المالية الجديدة للدوري الإنجليزي.

ولم تستبعد الصحيفة إمكانية لجوء مانشستر يونايتد إلى المخاطرة وزيادة إنفاقه، إذا أصبح خطر الهبوط واقعاً حقيقياً للمرة الأولى منذ 53 عاماً، لكن النادي سيظل مطالباً بالإنفاق بصورة مسؤولة.

راتب توني يبعده عن حسابات يونايتد

وأضافت الصحيفة أن إيفان توني يُعد أحد الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم مانشستر يونايتد خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، لكن راتبه البالغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً يجعله خارج القدرات المالية للنادي الإنجليزي.

ويدفع ذلك مانشستر يونايتد إلى دراسة خيارات أخرى، من بينها مهاجم موناكو فولارين بالوغون، الذي سبق له العمل تحت قيادة بوتشيتينو في المنتخب الأمريكي، إلى جانب مهاجم ليدز يونايتد دومينيك كالفيرت لوين.

مدة عقد توني وقيمته السوقية

ويرتبط إيفان توني بعقد مع الأهلي يمتد حتى 30 يونيو 2028، فيما تُقدر قيمته السوقية بنحو 20 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».