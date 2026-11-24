أعادت محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى منتخب السنغال، بعد قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) سحب اللقب ومنحه للمغرب.

وقررت المحكمة إلغاء قرار لجنة الاستئناف في «كاف»، واعتماد نتيجة المباراة النهائية التي انتهت بفوز السنغال على المغرب بهدف دون مقابل بعد التمديد، في المواجهة التي جمعتهما بالعاصمة المغربية الرباط في يناير الماضي.

وكان الاتحاد الأفريقي قد اعتبر المنتخب السنغالي خاسراً بالانسحاب، عقب مغادرة لاعبيه أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب، قبل عودتهم واستكمال المباراة التي حسمها المنتخب السنغالي بهدف بابي غاي.

وبهذا القرار، يستعيد المنتخب السنغالي لقبه القاري، فيما يفقد المنتخب المغربي اللقب الذي مُنح له بقرار لجنة الاستئناف في مارس الماضي.