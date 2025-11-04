أعلن نادي فيورنتينا، اليوم (الثلاثاء)، إقالة مدربه ستيفانو بيولي بعد أن فشل في قيادة الفريق لتحقيق أي فوز في أول 10 جولات من منافسات الدوري الإيطالي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «قرر نادي فيورنتينا إعفاء ستيفانو بيولي من مهماته مدرباً للفريق الأول، ويود النادي أن يشكر المدرب وجهازه المعاون على الاحترافية التي أظهروها طوال فترة عملهم».

وكلفت إدارة فيورنتينا دانييلي جالوبا بتولي تدريب الفريق «مؤقتاً» لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وجاءت إقالة بيولي بعد أيام قليلة من إعلان فيورنتينا إنهاء عقد المدير الرياضي دانييلي برادي بالتراضي، وهو ما كان مؤشراً على التغييرات الإدارية في النادي.

وتولى بيولي تدريب فيورنتينا في يوليو الماضي، بعد أسابيع قليلة من إقالته من تدريب نادي النصر، إذ فشل في قيادة «العالمي» لتحقيق الألقاب في موسم 2024-2025.

ويتذيل فيورنتينا جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة خلف هيلاس فيرونا، إذ حقق أربع نقاط فقط من أربعة تعادلات وست هزائم.