افتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، المقامة في قطر، بفوز كبير على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء).

جاءت أهداف المنتخب المصري عن طريق بلال عطية وعبد العزيز الزغبي وحمزة عبد الكريم وعمر كمال، في الدقائق 3 و11 و27 و72 على التوالي، بينما سجل نيكولاي بيير هدف هايتي الوحيد في الدقيقة 20.

عودة مظفرة بعد غياب طويل

وحقق منتخب مصر هذا الفوز بعد غياب دام طويلاً عن البطولة، حيث كانت آخر مشاركة له في كأس العالم تحت 17 عاماً في نسخة 1997، والتي شهدت خسارته في ربع النهائي أمام منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة

بهذا الفوز، يتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن فنزويلا، بينما يتذيل كل من منتخبي إنجلترا وهايتي ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وتعتبر هذه النسخة من كأس العالم تحت 17 عاماً هي الأولى التي تضم 48 منتخباً، مع إقامة 104 مباريات، حيث يمكن أن تصل عدد المباريات إلى 8 مباريات في اليوم الواحد.

وتُقام جميع المباريات في 8 ملاعب في مجمع المسابقات في «أسباير زون» في قطر، في حين يستضيف استاد خليفة الدولي المباراة النهائية.