مدرب ريال مدريد يكشف هوية المنفذ الأول لركلات الجزاء

أكد مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، أن فريقه جاهز لخوض القمة المرتقبة أمام ليفربول غداً (الثلاثاء) على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة أبطال أوروبا.



وقال تشابي ألونسو خلال المؤتمر الصحفي: «مباراة كلاسيكية في كرة القدم الأوروبية، تاريخياً وحاضراً، إنها مباراة يعشقها المشجعون، أنا وترينت لدينا تاريخنا الخاص هنا، من الرائع العودة إلى مكانٍ كنتَ فيه محبوباً للغاية، لكننا هنا للتركيز على مباراتنا وتحقيق نتيجة جيدة».



وأكد تشابي ألونسو: «نحن من نقرر من سينفذ الركلة، إنه كيليان مبابي، غداً إذا حصلنا عليها فأول منفذ للركلة هو مبابي».



وأوضح تشابي ألونسو عن أرنولد: «إنه بخير، لم يلعب بسبب ظروف مباراة فالنسيا، لكنه متاح يمكنه اللعب، نحن بحاجة إليه، يتمتع بجودة رائعة، إنه في مرحلة جديدة وعلينا مساعدته على تقديم أداء جيد».



وبسؤاله عن فترة وجوده في ليفربول؟، قال تشابي ألونسو: «أثرت عليّ كثيراً، لم تكن خطوةً بلا معنى، قضيتُ خمس سنوات مع رافا بينيتيز وتعلمتُ الكثير عن كرة القدم الراقية، ساعدني ذلك على الوصول إلى ما أنا عليه الآن، إذا كنتَ تُحب كرة القدم فأنتَ تُحب اللعب هنا، كانت سنواتٍ رائعة، ساعدتني كلاعب ومدرب، ما زلتُ أتذكر الكثير من تلك الفترة وهي مفيدةٌ لي حتى اليوم». طبقا لـ«رويترز».



وعن العودة لملعب أنفيلد شدد تشابي ألونسو: «أحاول ألا أدع مشاعري تُعكّر صفو أحكامي، أريد التركيز على المباراة، مهما حدث سيحدث، أحاول أن أُبعد نفسي عن المشاعر أفعل ذلك في كل ملعب أعود إليه، أريد أن أركز على ما أريد فعله».



ورداً على تراجع أداء فيرتز مع ليفربول، قال تشابي ألونسو: «مسألة وقت فقط، تغيير كبير بالنسبة له، أمضى حياته كلها في ألمانيا، عليه أن يتكيف، لاعب تنافسي للغاية وهذا أحد أسباب وجوده هنا، أنا متشوق لرؤيته يُظهر موهبته».



وعن الأجواء التي يُضفيها الملعب؟ قال تشابي ألونسو: «أعتقد أن الكثير منهم قد مرّوا بها، يعرفون تلك اللحظات في المباراة التي تولد فيها القوة والطاقة. إنهم لاعبون ذوو خبرة كبيرة، يعرفون كيف يتصرفون بشكل جيد في الأجواء الحارة، اللاعبون هم من يجب أن يلعبوا وأنا لا أستطيع اللعب من مقاعد البدلاء».



وعن تسجيل الأهداف بمعدل كبير قال تشابي ألونسو: «هذا أمرٌ يجب أن نضعه في اعتبارنا، كانت المباراة ضد يوفينتوس متقاربة، عندما تُتاح لك الفرصة وترى نقاط ضعف، يمكنك تسجيل الأهداف ويزداد الأمر وضوحاً مع هذا النظام، كلما سجلت الفرق الأقوى أهدافاً أكثر في الجولات الأولى ارتقت في ترتيبها، نحن نتعلم، إذا أتيحت لنا فرصة تسجيل الأهداف فعلينا استغلالها. ثم تأتي مرحلة خروج المغلوب، إذا أنهينا دور المجموعات في المركز التاسع تتغير الأمور».