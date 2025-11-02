لندن زرقاء.. تشيلسي يحسم «الديربي» أمام توتنهام

حسم فريق تشيلسي «ديربي لندن» بفوز صعب على مضيفه توتنهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (السبت) على ملعب «توتنهام هوتسبير»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

جاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع جواو بيدرو من تسديدة داخل منطقة الجزاء، عقب خطأ دفاعي ساذج من دفاع توتنهام خلال محاولة التقدم بالكرة إلى وسط الملعب.

تفوق مستحق للأزرق

وسيطر الفريق الأزرق على مجريات اللعب بنسبة استحواذ بلغت 51%، وسدد الفريق 15 كرة، منها 9 بين القائمين والعارضة، مقابل 3 تسديدات فقط لتوتنهام، إحداها كانت على المرمى.

تشيلسي يرسّخ العقدة

ووفقاً لإحصاءات شبكة «سكواكا»، فإن تشيلسي يُعد أكثر فريق في الدوري الإنجليزي تحقيقاً للفوز على ملعب «توتنهام هوتسبير» منذ افتتاحه في أبريل 2019، برصيد 6 انتصارات.

بهذه النتيجة، تجمّد رصيد توتنهام عند 17 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، متفوقاً بفارق الأهداف على تشيلسي الذي ارتقى إلى المركز الرابع بعد فوزه أمس.