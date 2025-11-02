استعاد فريق ليفربول نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بفوزه على ضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء (السبت) على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الجولة العاشرة.

دخل ليفربول المباراة مثقلاً بأربعة هزائم متتالية في البريميرليغ، لكن الانتصار أعاده بقوة لسباق المنافسة على الصدارة.

هدفان من هفوتين

افتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 45+1 بعد خطأ فادح من حارس أستون فيلا، إيميليانو مارتينيز، الذي أخطأ في تمرير الكرة فاستغلها النجم المصري بتسديدة مباشرة إلى الشباك.

وسجل ريان جرافنبرخ الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 58 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بأحد مدافعي أستون فيلا وسكنت الشباك، ليؤمن فوز ليفربول.

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.