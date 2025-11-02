جنوة الإيطالي يطيح بباتريك فييرا

أقال نادي جنوة متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مدربه باتريك فييرا اليوم (السبت) بعد بداية دون أي فوز بالموسم الحالي، إذ تعادل الفريق في 3 مباريات وخسر في 6.



وتولى لاعب الوسط الفرنسي السابق فييرا مسؤولية تدريب جنوة في نوفمبر من العام الماضي عندما كان الفريق يحتل المركز الـ17، وساعده على تجنب الهبوط واحتلال المركز الـ13 في دوري الأضواء.



لكن بداية الموسم الجديد كانت مخيبة للآمال، إذ سجل الفريق 4 أهداف فقط في 9 مباريات.



وقال النادي في بيان اليوم: «يعلن نادي جنوة أن باتريك فييرا لم يعد مدرباً للفريق الأول... وتم تكليف روبرتو مورجيتا بقيادة الجهاز الفني للفريق الأول مؤقتاً، وسيساعده دومينيكو كريشيتو».



وبدأ فييرا (49 عاماً) مسيرته التدريبية مع فريق مانشستر سيتي تحت 23 عاماً خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، قبل أن يتولى تدريب نيويورك سيتي الأمريكي. ثم قضى عامين ونصف العام مع نيس الفرنسي قبل أن ينتقل إلى كريستال بالاس الإنجليزي.



ورحل قائد أرسنال السابق عن ستراسبورغ الفرنسي في يوليو من العام الماضي قبل أن يتولى تدريب جنوة.



ويحل جنوة، الذي يتأخر بنقطتين عن منطقة الأمان، ضيفاً على ساسولو الإثنين القادم.