أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، (الجمعة)، اعتزال حارس مرماه ألفي وايتمان كرة القدم نهائياً، بعمر 27 عاماً فقط.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «بعد مسيرة استمرت 16 عاماً داخل جدران النادي، قرر خريج أكاديميتنا حارس المرمى ألفي وايتمان إنهاء مسيرته الكروية».

وأضاف البيان: «عقب تتويجه بميدالية الفوز ببطولة الدوري الأوروبي في مايو الماضي، قرر مشجع توتنهام مدى الحياة التوقف عن لعب كرة القدم الاحترافية، وبدء مسيرة جديدة كمصور ومخرج أفلام».

مسيرة متواضعة

انضم وايتمان إلى أكاديمية توتنهام وهو في العاشرة من عمره، وتدرّج في فرق الناشئين حتى خاض أول مباراة له مع الفريق الأول في سن الـ22 خلال مواجهة لودوغوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي على ملعب توتنهام هوتسبير في نوفمبر 2020.

وكانت تلك المشاركة الوحيدة له مع الفريق الأول، قبل أن ينتقل في أغسطس 2021 إلى نادي ديجيرفورس السويدي، حيث خاض 34 مباراة خلال 18 شهراً في الدوري السويدي الممتاز.

وفي بداية عام 2023 عاد الحارس الإنجليزي إلى شمال لندن، لكنه أصيب بكسر بالكاحل خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ما استدعى خضوعه لجراحة أبعدته عن الملاعب طوال موسم 2023-2024 تقريباً.