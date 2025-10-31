أعلن الاتحاد الأنغولي لكرة القدم خوض منتخب بلاده الأول مواجهة ودية ضد الأرجنتين في شهر نوفمبر القادم.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «سيخوض المنتخب الأنغولي مواجهة ودية تاريخية أمام الأرجنتين في 14 نوفمبر القادم على ملعب 11 نوفمبر، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال أنغولا».

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن استقدام نجوم بحجم ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز إلى أنغولا لم يكن بالأمر السهل، إذ دفعت الحكومة الأنغولية نحو 12 مليون يورو للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مقابل حضور منتخب «التانغو» لخوض اللقاء الودي.

وأضافت أن هذه المباراة تعد حدثاً تاريخياً في بلد تُعد فيه كرة القدم شغفاً كبيراً ورياضة سريعة النمو تجذب حشوداً غفيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتخبات وطنية أخرى، من بينها المغرب، كانت قد أبدت رغبتها في مواجهة بطل العالم 3 مرات خلال فترة التوقف الدولي، إلا أن العرض المالي الضخم من أنغولا حسم القرار لصالحها.