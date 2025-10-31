حقق أول فيديو نشره النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على قناته الجديدة على موقع «يوتيوب» أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وأثار نقاشاً حول استهلاكه للحليب الخام.

وفي حلقة بعنوان «يوم في حياة لاعب كرة قدم محترف»، تحدث مهاجم مانشستر سيتي البالغ من العمر 25 عاماً عن روتينه اليومي ومتعة طهيه وتناوله شرائح اللحم، إضافة إلى شرب الحليب الخام غير المبستر.

وقالت مصادر مقربة من المهاجم لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه يشرب كوباً واحداً كل صباح وكوباً آخر بعد التدريب، وهي طقوس كانت جزءاً من حياته منذ أن كان طفلاً.

تحذير.. «لا تقلدوا عادة هالاند»

من جانبها، نصحت هيئة معايير الغذاء البريطانية (FSA) بأن هذا المنتج «قد يحتوي على بكتيريا ضارة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي»، وبالتالي لا ينبغي أن يستهلكه الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بما في ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، والنساء الحوامل، والأطفال الصغار، وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة تضعف المناعة.

وعلى الرغم من إدراجه كمنتج «محفوف بالمخاطر»، تقول هيئة معايير الغذاء إن هناك زيادة في الإقبال على استهلاك الحليب الخام، لأن «الناس يعتقدون أن له فوائد صحية»، على الرغم من وجود القليل من الأدلة العلمية الموثوقة لدعم ذلك.