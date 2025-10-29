فاز نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الماضي بشق الأنفس على مضيفه ليتشي بنتيجة 1 – صفر، أمس (الثلاثاء)، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.



أحرز الكاميروني أندري فرانك زامبو إنغويسا هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 69، مستفيداً من ركلة حرة نفذها زميله ديفيد نيريس.



وقبلها أضاع فرانشيسكو كاماردا مهاجم ليتشي ركلة جزاء في الدقيقة 56، تصدى لها فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، حارس مرمى نابولي.



وانتزع نابولي ثلاث نقاط ثمينة خارج أرضه، محققاً فوزه السابع في المسابقة مقابل خسارتين، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة لينفرد بالصدارة مؤقتاً.



ويتفوق حامل اللقب بفارق ثلاث نقاط عن روما، ثاني الترتيب، الذي يستضيف بارما اليوم (الأربعاء) في إطار منافسات الجولة ذاتها.



أما ليتشي فلم يستغل عاملَي الأرض والجمهور، وتلقى خسارته الثانية على التوالي والخامسة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الـ16.



وبعد اعتلاء الصدارة، ينتظر نابولي ومدربه أنطونيو كونتي خوض مباراتين على ملعبه «دييغو مارادونا» خلال أسبوع، إذ يستقبل كومو يوم السبت القادم في الجولة العاشرة من الدوري.



وبعدها بثلاثة أيام، يستقبل الفريق أيضاً منافسه آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.



أما ليتشي فسوف يخوض مواجهة صعبة خارج أرضه في الجولة القادمة، عندما يحل ضيفاً على فيورنتينا.