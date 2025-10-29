كأس ألمانيا.. دراما في فرانكفورت ومفاجأة في فولفسبورغ

تأهل بروسيا دورتموند بصعوبة بالغة لدور الـ16 في كأس ألمانيا لكرة القدم على حساب مضيفه آينتراخت فرانكفورت. تقدم فرانكفورت بهدف مبكر سجله أنسجار كناوف بعد مرور سبع دقائق.



وأدرك دورتموند التعادل في الشوط الثاني بهدف سجله يوليان براندت في الدقيقة 48، واستمر التعادل لنهاية الوقت الأصلي، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.



ومع استمرار التعادل، لجأ الفريقان لركلات الترجيح، وفاز دورتموند بنتيجة 4-2 لينتزع بطاقة التأهل بسيناريو مثير خارج ملعبه.



وسجل فيليكس نميشا وكارني تشوكويميكيا ونيكلاس زوله وفابيو سيلفا الركلات الأربع لدورتموند، بينما أحرز كان أوزون وميتشي باتشواي ركلتين لفرانكفورت.



وأضاع ريتسو دوان وفارس شايبي ركلتين لأصحاب الأرض.



وفي مباراة أخرى، فجر هولشتاين كيل مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه فولفسبورغ بنتيجة 1-0، وإقصائه مبكراً من كأس ألمانيا.



وأحرز ألكسندر بيرناردسون هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، ليمنح فريقه بطاقة التأهل لدور الـ16. وقالت وكالة الأنباء الألمانية في تقريرها إن فولفسبورغ لم يستغل عاملي الأرض والجمهور، بل تأثر بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد ينسون سيلت في الدقيقة 36.