أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم (الثلاثاء) خضوع قائده داني كارفاخال لعملية جراحية ناجحة.

وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن كارفاخال أجرى جراحة تنظيرية في الركبة اليمنى تكللت بالنجاح، على أن يبدأ مرحلة التأهيل والعلاج خلال الفترة القادمة.

مدة غياب كارفاخال

ووفقاً لتقارير صحفية إسبانية، يُتوقع أن يغيب قائد ريال مدريد عن الملاعب مدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وتُعد هذه الإصابة الثانية لكارفاخال هذا الموسم، إذ سبق أن غاب عن 5 مباريات بسبب إصابة عضلية، ما يزيد من معاناة المدرب تشابي ألونسو مع الإصابات التي ضربت خط الدفاع.

وشارك كارفاخال هذا الموسم في 8 مباريات بقميص الفريق الملكي، بإجمالي 443 دقيقة لعب، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.