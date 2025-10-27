نادٍ إنجليزي يسافر 12 ساعة لخوض مباراة محلية

سجّل نادي ترورو سيتي، رقماً قياسياً لأطول رحلة خارجية في تاريخ كرة القدم الإنكليزية، بعد أن سافر مسافة 914 ميلاً (حوالى 1,471 كلم) ذهاباً وإياباً لمواجهة فريق «غيتسهيد» في الدوري الوطني، الذي بات ينافس فيه هذا الموسم بعد صعوده الموسم الفائت.



ويعود سبب الرحلات الطويلة إلى موقع النادي الجغرافي، وقد كسر هذا الرقم القياسي رقمه السابق الذي سجله في وقت سابق من الموسم خلال رحلة إلى كارلايل. وللتخفيف من مشقة الرحلة، سافر اللاعبون قبل يوم من المباراة وتوقفوا في ديربي للتدريب، ثم أقاموا في دارلينغتون للمبيت، في رحلة بالحافلة استغرقت بين 10 و12 ساعة.



انتهت المباراة بالتعادل 2-2، بعد أن كان ترورو سيتي متقدماً 2-0، وحظي المشجعون الذين قطعوا المسافة الطويلة بتقدير خاص من النادي.



ويُعتبر هذا الرقم القياسي إنجازاً فريداً من نوعه، ويبرز التحديات التي تواجه الأندية الصغيرة التي تلعب في دوريات تغطي مساحات جغرافية واسعة.