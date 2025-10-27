أكد رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم تسونياسو مياموتو، تمسك بلاده بالبقاء ضمن منظومة الاتحاد الآسيوي، نافيًا بشكل قاطع وجود أي نية للانضمام إلى أي تكتل خارج الإطار القاري.



وأوضح مياموتو أن «اليابان جزء أصيل من عائلة كرة القدم الآسيوية وتسعى لتطوير اللعبة في القارة»، مشددًا على أن الاتحاد الياباني «لم يناقش مطلقًا فكرة الانفصال».



وأشار إلى أن كرة القدم الآسيوية تشهد تطورًا كبيرًا بفضل الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية والبرامج الفنية، مؤكدًا أن اليابان تواصل الاستثمار في الفئات السنية للحفاظ على مكانتها ومنافسة أفضل المنتخبات عالميًا.



مؤكدًا في الوقت ذاته إلى أن المنافسة في آسيا باتت أكثر صعوبة مع تطور كرة القدم في العديد من الدول، «لكن ذلك يدفع اليابان لمواصلة التحدي والسعي المستمر نحو الفوز بالألقاب القارية، وفي مقدمتها كأس آسيا التي تسعى اليابان لاستعادتها منذ عام 2011».