نوريس يهدد سيطرة فيرستابن

تُوج البريطاني لاندو نوريس سائق فريق مكلارين، بسباق جائزة المكسيك الكبرى مساء أمس، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1».



وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن نوريس قفز لصدارة الترتيب ببطولة السائقين بعد فوزه في المكسيك، مضيفة أن السائق البريطاني، الذي انطلق من المركز الأول، تجاوز بداية فوضوية في السباق، ليحقق أول فوز له منذ سباق جائزة المجر الكبرى في أغسطس، ليعتلي قمة بطولة السائقين بعدما انتزع القمة من الأسترالي أوسكار بياستري، الذي احتل المركز الخامس بعد سباق واجه خلاله صعوبات عديدة، إذ انطلق فيه من المركز السابع وتراجع إلى المركز التاسع في اللفة الأولى.



وجاء شارل لوكلير من إمارة موناكو سائق فيراري، في المركز الثاني، خلفه الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث، ليظهر على منصة التتويج بين الثلاثة الأوائل للسباق السادس على التوالي في مساعيه للدفاع عن لقب بطولة العالم.



ويتصدر نوريس الترتيب بفارق نقطة واحدة عن بياستري، بينما يتخلف فيرستابن بفارق 36 نقطة عن المتصدر الجديد لبطولة السائقين.



أما بياستري فقد فشل في الظهور بين الثلاثة الأوائل، والظهور على منصة التتويج للسباق الرابع على التوالي، ليسمح لنوريس وفيرستابن بتقليص الفارق في جدول الترتيب، علماً بأن فيرستابن كان يبتعد بفارق 104 نقاط عن الصدارة قبل خمسة سباقات فقط.



ومن المقرر أن يكمل سباق جائزة البرازيل الكبرى الذي سيقام الأسبوع القادم سلسلة من ثلاثة سباقات متتالية.



وكان فريق مكلارين حسم بالفعل بطولة العالم في فئة الصانعين للعام الثاني على التوالي، ويسعى الآن لإنهاء سيطرة فيرستابن على اللقب في فئة السائقين، التي استمرت لمدة أربعة أعوام.



وخلال السباق المكسيكي، حصل البريطاني أوليفر باومان على المركز الرابع، متفوقاً على بياستري، فيما جاء الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس في المركز السادس، بينما حل البريطانيان جورج راسل ولويس هاميلتون سائقا فريقي مرسيدس وفيراري في المركزين السابع والثامن على الترتيب.



واحتل الفرنسي إيستيبان أوكون سائق فريق هاس المركز التاسع، في حين جاء البرازيلي غابرييل بورتوليتو سائق فريق ساوبر في المركز العاشر.