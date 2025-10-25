فيرنانديز يفتح باب الرحيل عن مانشستر يونايتد في هذا الموعد

أكد البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفضه التام الدخول في مفاوضات حول مستقبله قبل كأس العالم 2026.

وقال فيرنانديز في تصريحات لصحيفة «ذا أثلتيك»، رداً على إمكانية مغادرته ناديه الإنجليزي: «تركيزي منصبّ بالكامل على مانشستر يونايتد، وكيل أعمالي يعرف أسلوبي في التعامل مع هذه الأمور».

مستقبل فيرنانديز بين الشائعات والمونديال

وأضاف: «إذا أراد وكيلي التحدث معي حول مستقبلي، سيكون ذلك بعد كأس العالم 2026. حتى ذلك الحين، لا أعتزم التحدث مع أي أحد بشأن هذا الموضوع».

وكان اسم النجم البرتغالي قد ارتبط بالانضمام إلى الهلال والاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن اللاعب قرر البقاء مع ناديه رغم تراجع نتائج مانشستر يونايتد في المواسم الأخيرة.

ويستمر عقد فيرنانديز مع مانشستر يونايتد حتى 2027، وتُقدر قيمته السوقية بـ45 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».