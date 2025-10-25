فاز بايرن ميونخ على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف دون مقابل، اليوم (السبت)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «بوروسيا بارك»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني «بوندسليغا».

وتلقى مونشنغلادباخ ضربة مبكرة في الدقيقة 18 بعد طرد لاعبه ينس كاستروب ببطاقة حمراء مباشرة، نتيجة تدخل عنيف على أحد لاعبي بايرن، ما صعّب مهمة الفريق مبكراً في اللقاء.

تألق بافاري وحسم في الشوط الثاني

وافتتح غوشوا كيميش التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 64، قبل أن يضيف البديل رافائيل غيريرو الهدف الثاني بعد خمس دقائق فقط. وفي الدقيقة 81، اختتم الشاب لينارت كارل ثلاثية بايرن، ليؤكد تفوق فريقه في المباراة.

بايرن بلا هزيمة هذا الموسم

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب، محافظاً على سجله المثالي بتحقيق الفوز في جميع مبارياته الـ13 هذا الموسم في مختلف المسابقات.

في المقابل، تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 3 نقاط في المركز الـ18 (الأخير)، ليواصل معاناته في قاع الترتيب.