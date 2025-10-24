حقق فريق نوتنغهام فورست الإنجليزي انتصاراً ثميناً على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب «سيتي غراوند» ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

افتتح مورغان جيبس-وايت التسجيل لنوتنغهام من ركلة جزاء في الدقيقة 19، بعد لمسة يد على يان بيدناريك، قبل أن يضيف إيغور جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء أيضاً.

«دايتش» ينهي سلسلة نوتنغهام الكارثية

بهذه النتيجة، أنهى المدرب شون دايتش سلسلة النتائج السلبية لنوتنغهام فورست في أول ظهور له على رأس الجهاز الفني، ليوقف مسيرة الفريق التي امتدت لـ10 مباريات دون تحقيق أي انتصار.

وتولى دايتش قيادة الفريق خلفاً للأسترالي أنجي بوستيكوغلو، الذي استمر في مهمته لمدة 39 يوماً فقط، دون أن يحقق أي فوز خلال 8 مباريات قاد فيها الفريق.