قاد النجم الإنجليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد الإسباني لانتصار صعب على ضيفه يوفينتوس الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت أمس (الأربعاء) على ملعب «سانتياغو برنابيو» ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف ريال مدريد والمباراة الوحيد في الدقيقة 57، بعد تسديدة أرضية من النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس يوفينتوس، تابعها بيلينغهام بتسديدة سهلة في الشباك.

سيطرة مدريدية

وسيطر «الميرنغي» على مجريات اللقاء بنسبة استحواذ 66%، وسدد 26 تسديدة منها 9 على المرمى، بينما صوب يوفينتوس 11 كرة منها 6 بين القائمين والعارضة.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد «البيانكونيري» عند نقطتين فقط في المركز الـ25.