استبعد الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح من التشكيلة الأساسية أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشارك محمد صلاح بديلاً في المباراة السابقة أمام غلطة سراي، ليجلس بذلك على مقاعد البدلاء في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017 قادماً من روما الإيطالي، وهو رقم سلبي غير مسبوق في مسيرته مع «الريدز».

تراجع تهديفي وخسائر متتالية

وشهدت الفترة الأخيرة تراجعاً واضحاً في الأداء الهجومي لمحمد صلاح، وهو ما انعكس على نتائج الفريق، إذ خسر ليفربول أربع مباريات متتالية على المستويين المحلي والقاري.

وخاض صلاح 11 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وهو معدل أقل بكثير مما كان عليه الموسم الماضي.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى 30 يونيو 2025، وتُقدر قيمته السويقية بـ45 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».