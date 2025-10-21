اعتلى النجم ستيفن كاري نجم فريق غولدن ستيت ووريورز، قائمة اللاعبين الأعلى دخلاً سنوياً بدوري كرة السلة الأمريكي (NBA)، لينهي بذلك سيطرة ليبرون جيمس التي استمرت 11 عاماً على القائمة.



وتوقعت مجلة «فوربس»، الثلاثاء، أن يحصل كاري على ما يقدر بنحو 159.6 مليون دولار من الأرباح قبل الضرائب هذا الموسم، بما في ذلك راتبه كلاعب ودخله السنوي من الإعلانات والمشاريع التجارية الأخرى، ليصبح الأعلى أجراً في الدوري الأمريكي للمحترفين لأول مرة في مسيرته الاحترافية الحافلة، الممتدة 17 موسماً.



وعلى مدار 15 تصنيفاً سنوياً سابقاً لمجلة «فوربس» لتقييم الدخل السنوي وأرباح اللاعبين، كان ليبرون جيمس، نجم لوس أنجلوس ليكرز، هو أعلى من حقق الرقم القياسي بواقع 128.7 مليون دولار في 2024.



واعتلى جيمس صدارة قائمة لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة لمدة 11 عاماً متتالية، بدءاً من موسم 2014-2015، ولكنه تراجع هذا العام للمركز الثاني بدخل سنوي يقدر بـ 137.6 مليون دولار.



لكن كاري ليس نجم الدوري الأمريكي للمحترفين الوحيد الذي بلغ آفاقاً جديدة، فمن المتوقع أن يحقق أعلى 10 لاعبين دخلاً في الدوري مجتمعين، 902 مليون دولار هذا الموسم، قبل الضرائب وأتعاب الوكلاء، بزيادة قدرها 15% عن الرقم القياسي الذي حققوه العام الماضي (787 مليون دولار).



وجاء كيفين دورانت نجم فريق هيوستن روكتس في المركز الثالث بدخل قدره 104.3 مليون دولار، تلاه اليوناني غيانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي باكس) بدخل قدره 99.1 مليون دولار في المركز الرابع، وحل جايسون تاتوم (بوسطن سيلتيكس) خامساً بإيرادات 79.1 مليون دولار، وأنتوني إدواردز (مينيسوتا) سادساً بإيرادات 65.6 مليون دولار، وجويل إمبيد (فيلادلفيا سفينتي) سابعاً بإيرادات 65.2 مليون دولار، وأكمل جيمي بتلر (غولدن ستيت) بإيرادات 65.1 مليون دولار، والكندي شاي جيلجوس ألكسندر (أوكلاهوما سيتي) بإيرادات 63.3 مليون دولار، والصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناغيتس) بإيرادات 63.2 مليون دولار، المراكز العشرة.